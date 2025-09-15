13 сентября в с. Пача состоялся фестиваль-конкурс живой истории и сельских традиций «Пачинская тыква». Яркий проект на территории Пачинского сельского поселения, который проводится в целях приобщения к сельскохозяйственному труду, как дань благодарности природе и организации полезного досуга для семей, дружеских кампаний и всех интересующихся традициями, обычаями и активным и полезным отдыхом собрал около 2000 человек из разных уголков Кузбасса.

Гости фестиваля смогли:

Насладиться изобилием на сельскохозяйственной ярмарке, где фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств предлагали отборные продукты: свежую рыбу, мясо, изделия из кедра и полезные полуфабрикаты.

Окунуться в мир творчества на аллее мастеров. Мастера декоративно-прикладного искусства не только представили уникальные работы, но и провели увлекательные мастер-классы по народным промыслам.

Узнать секреты главного символа на лектории «Волшебная тыква» о ее применении в питании и косметологии.

Погрузиться в историю на интерактивной площадке от народного коллектива «Параскева Пятница» (г. Новокузнецк), где гостям рассказали о народных костюмах и традициях.

Центром притяжения стали конкурсы «Тыква в красках» и «Удивительная тыква», где участники представили настоящие произведения искусства: расписные плоды, изящные работы в технике карвинга и креативные инсталляции.

Особой популярностью пользовалась гастрономическая площадка, где шеф-повара из ведущих ресторанов Кузбасса удивляли гостей вкусными блюдами из тыквы.

География и участники:

В проекте огород «Пачинская тыква» приняли участие 35 человек, среди которых — 21 семья из Яшкинского муниципального округа, городов Кемерово, Москвы, Красноярска и Омской области. Примечательно, что самому юному участнику проекта было 11 месяцев.

К онлайн-марафону присоединились 27 человек (10 семей) из Яшкинского МО, Кемерово, Анжеро-Судженска, Ленинск-Кузнецкого района, с. Куртуково и с. Панфилово.

Абсолютный рекорд:

Главной звездой фестиваля стала тыква-великанша, вес которой превысил 400 килограммов, установив новый рекорд праздника. Вырастил тыкву-великаншу житель села Куртуково, Новокузнецкого района, Заболотник Алексей Николаевич.

Фестиваль «Пачинская тыква» в очередной раз доказал, что исконные традиции, здоровое питание и семейный отдых на природе способны объединять людей из самых разных городов, создавая неповторимую атмосферу радости и гостеприимства.