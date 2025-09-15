Святитель Тихон, первый патриарх после восстановления патриаршества в 1917 году, принял на себя управление Православной церковью в условиях гонений. Патриарх Тихон, несмотря на давление со стороны власти, сумел сохранить единство православного сообщества страны.



На протяжении двух дней, 15 сентября с 14:00 до 22:00 и 16 сентября с 08:00 до 20:00 все желающие смогут приложиться к ковчегу с мощами святителя Тихона в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.