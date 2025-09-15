16 сентября в рамках X Всероссийской недели охраны труда, Минтруд России проводит онлайн-тестирование «ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ 2025». Это просветительское мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья на рабочем месте. К участию приглашаются все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста. Участие бесплатное.

Мероприятие проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к вопросам охраны труда, популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда, а также в целях получения объективной информации об уровне осведомленности граждан в области охраны труда.

Для прохождения теста необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке и 16 сентября в 10:30 по московскому времени пройти тест и из любой точки России, где есть интернет.

Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда. За 30 минут, отведенных на тестирование, необходимо будет ответить на 20 тестовых заданий. Участники тестирования, набравшие 16 баллов и более, получат именной диплом лауреата тестирования, который будет доступен в личном кабинете. Для тех участников, которые наберут менее 16 баллов, в личном кабинете будет сформирован именной сертификат Участника тестирования.

Результаты тестирования будут доступны в личном кабинете участника. Результаты будут оперативно размещены в личном кабинете. Подробная информация и положение о тестировании доступны на сайте.