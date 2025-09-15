Губернатор Кемеровской области Илья Середюк провел совещание по вопросам газоснабжения и газификации Кузбасса.

«У нашего региона и «Газпрома» подписана программа газификации, предусматривающая привлечение порядка 50 млрд инвестиций. В рамках программы мы газифицируем Прокопьевск, Шерегеш, ОЭЗ «Кузбасс» и ряд населенных пунктов в Топкинском, Кемеровском и Новокузнецком муниципальных округах», — сказал Илья Середюк.

В ходе совещания были намечены планы мероприятий, необходимых для исполнения обязательств с обеих сторон. Как отметил глава региона, Кузбасс отвечает за готовность потребителей, тогда как энергетическая компания берет на себя задачу провести сети и обеспечить поставку необходимого объема газа.