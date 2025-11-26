Пространство, где рождаются идеи, проекты и инициативы. В Кемерове открыли региональный центр «Кузбасс. Молодёжь» и сразу же показали его почетным гостям. Что они и наша съемочная группа увидели – расскажут наши коллеги.

88 лет этот фрагмент железной дороги ждал, пока строители найдут его в стенах старого здания. Теперь он — местная достопримечательность – осколок прошлого в оплоте молодых идей. А они, инициативы, проекты — здесь на каждом шагу, в каждом кабинете.

Объединение всех тем – так можно назвать новый центр, ведь буквально в соседнем кабинете маленькие детишки занимаются с воспитателями, а этажом выше ребят обучают спасению жизней, пока остальные играют учатся сортировать мусор или играть в VR-очках в Beat Saber. В одном из кабинетов с губернатором даже записали короткий ролик в социальные сети.

Учат ребят здесь, конечно, не только ролики с губернатором записывать, а делать масштабные проекты, монтировать и выдавать качественный контент. Были в молодежном центре и те, кто за своими плечами имеет федеральные награды.

Сейчас в молодежном центре парень учит других, как подавать себя, выстраивать коммуникацию и строить свой личный бренд. Он, как и многие, нашли здесь место, где можно творить, познавать, создавать и получать в этом постоянную поддержку.

Автор: Буянов Владислав