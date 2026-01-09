Новый отечественный фильм «Буратино», вышедший в прокат в первый день нового года, за неделю собрал в кинотеатрах более 1,5 млрд рублей. Это подтверждают данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

На сегодняшний день общие сборы — 1 миллиард 640 миллионов рублей. Число зрителей составило около трех миллионов человек по всей стране.

Фильм режиссера Игоря Волошина представляет собой современное прочтение сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино». Композитором в новом проекте выступил Алексей Рыбников, написавший саундтрек и к фильму 1975 года.

Главные роли в фильме исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие.

Добавим, что только за первые сутки проката сборы превысили 226 млн рублей.