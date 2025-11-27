Шахта «Распадская» досрочно выполнила годовой план по добыче угля

Шахта «Распадская», входящая в состав Распадской угольной компании (РУК), досрочно выполнила годовую производственную программу, добыв более 4,7 млн тонн угля. В основе успеха – стабильная и эффективная работа всех служб предприятия.

На «Распадской» добычу угля ведут два очистных коллектива. Бригада Андрея Киреева добычного участка №32 показала отличный результат, выдав на-гора свыше 2,3 млн тонн. Горняки перевыполнили план на 200 тысяч тонн и досрочно завершили отработку лавы по шестому пласту. Сейчас выполняется перемонтаж очистного оборудования для запуска в работу нового забоя в декабре этого года.

Бригада Дмитрия Решетникова добычного участка №17 также уверенно идет с опережением графика. Горняки уже выдали на-гора 2 миллиона тонн угля из забоя седьмого пласта и также готовы перевыполнить годовой план более чем на 200 тысяч тонн.

Свой вклад в общую добычу шахты внесли проходчики, которые попутно с подготовкой новых горных выработок добыли 446 тысяч тонн угля.

Добыча угля на шахте «Распадская» ведется с помощью современного очистного оборудования. На предприятии большое внимание уделяется промышленной безопасности. В забоях смонтированы системы аэрогазового контроля. Работу оборудования в забоях, в том числе состояние цепи лавного привода, анализирует машинное зрение. Горные выработки оборудованы системой видеонаблюдения.

Шахта «Распадская» добывает ценный коксующийся уголь марки ГЖ. Балансовые запасы предприятия составляют более 1,2 млрд тонн.

Текст: Алёна Шебалина.

Фото: пресс-служба Распадской угольной компании.

Реклама. ООО «Распадская угольная компания». ИНН 4253029657. Erid: 2VtzqxaXUJM