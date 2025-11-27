Как прошло заселение, и как планируют обустроить своё гнёздышко новосёлы?

И теперь такая точка опоры появилась у этих людей. Дом под сдачу построили с нуля – за около полутора лет в Снежинском появилось здание, что теперь станет тёплым уголком для сирот.

В зале Саша поставит диван, на стену повесит телевизор. Когда-то это было просто мечтами, но теперь самая близкая цель – квартира — уже есть. Осталось только всё обставить. При этом, для начала здесь всё обустроено – полностью оборудованная ванная комната, печь и раковина на кухне. Некоторые новосёлы гостеприимство успели освоить за считанные минуты – напоили новых соседей чаем и угостили тортом.

Как говорил Марк Туллий: «Нет места более восхитительного, чем собственный очаг». А ещё краше он становится, когда в него приносят уют, в стенах новой квартиры начинают звучать человеческие голоса, а тепло отопительных труб согревает не только бетон, но и сердца живущих.

