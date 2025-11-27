Охраняют птиц и заботятся о природе в лесу. История о том, как кемеровские орнитологи, экологи и волонтеры объединились — уже на ваших экранах.

В Кемерове на площадке «Школы хранителей Рудничного бора» прошли практические занятия для юных орнитологов. Ученики профильных биологических классов под руководством педагогов и ученых исследовали пернатых соснового леса. А сотрудники Кемеровского отделения Союза охраны птиц России и КемГУ вместе со студентами проводят мониторинг биоразнообразия. Один из методов – кольцевание. Вскоре в бору появятся информационные буклеты. Еще активисты устанавливают искусственные гнезда.

А еще волонтеры проводят субботники: уже освободили от инвазивного клена около 1,5 гектара территории. Активное участие по санитарной уборке вредных растений приняли активисты «Школы хранителей Рудничного бора». Они помогают сотрудникам «Дирекции развития городских территорий». Все проходит под контролем экологов.

Вместе проще и легче. В этом уверены специалисты, которые не только сами трудятся «в полях», но и привлекают к работе молодежь.

Автор: Дарья Шибаева