Весь смысл — в подлинности. Кемеровский драматург написал пьесу «Не свято святые» по собственным воспоминаниям с передовой. О премьере спектакля и позывных «за ленточкой» – в нашем сюжете.

Шутки и юмор становятся броней для бойцов на передовой. Солдаты — все те же простые люди, жизнь которых наполнена взлетами и падениями, но вместе с тем, они бросаются на защиту Родины. Борются и с современным фашизмом, как их деды и прадеды 80 лет назад, и по праву именуются святыми, только без нимба над головой.

Спектакль «Не свято святые» стал продолжением «Позывного Кузбасса», где действие тоже проходит в зоне проведения Специальной военной операции. В новой пьесе герой с позывным «Таран» уже встречается со своим отцом. Роль папы, к слову, исполнил режиссер постановки, заслуженный артист России Юрий Темирбаев.

Спектакль о выборе, совести и чести не состоялся бы без поддержки Министерства Культуры Российской Федерации и организации «Русские сезоны». Они ежегодно поддерживают инициативы по знакомству горожан с историей своей Родины.

Автор: Марина Киселева