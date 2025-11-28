«Ангел по имени мама». Именно с такими словами стартовало мероприятие для жён погибших ветеранов СВО. О мастер-классах и словах благодарности для тех, кому мы обязаны жизнью – в нашем сюжете.

Хранительница семейного очага Наталья Федосеева. Ее супруг погиб в зоне Специальной военной операции и теперь она одна воспитывает двоих детей — 18-летнюю Арину и 9-летнего Федора. У обоих — учеба, но они всегда находят время на совместный отдых с мамой. Особенно в преддверии теплого праздника.

Пока мамы готовили арома-соль, детки делали вместе с волонтерами слайм.

Уже традиционно в филиале Фонда «Защитники Отечества» в преддверии праздника поздравляют жен ветеранов СВО. Мамам мероприятие за три года полюбилось. А как может быть иначе, когда детки счастливы, а милые дамы получают подарки в знак благодарности!

Автор: Марина Киселева