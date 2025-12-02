Your browser does not support HTML5 video.

Вадим Пономарев — бывший энергетик. В 2022 году добровольно подписал контракт с Министерством обороны. Во время боевых действий проявил мужество и стойкость, получил тяжёлое ранение.

После увольнения бойца поддержал фонд «Защитники Отечества». Сегодня Вадим продолжает восстановление и трудится аналитиком в Военно-социальном центре Минобороны России.

В рамках региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» он проходит обучение под наставничеством министра труда и социальной защиты Кузбасса Натальи Чайки, детально изучает работу ведомства и планирует в будущем помогать развивать регион.