Перепады температур, нескончаемые снегопады, гололёд и слякоть – такими подарками природы довольствовались жители Кузбасса в последние недели. Вставать на стражу чистоты тротуаров, дорог и безопасности граждан приходится коммунальным службам. Об их работе в сложный период узнаем у наших коллег.

«Троечка» – оценка далеко не из высоких. Такую Губернатор Илья Середюк поставил дорожникам 26 ноября на прямой линии. При этом большую часть работы выполнить удалось, но поводы для жалоб у жителей остались – в основном переживали за большое количество неубранного снега, а после – за сильный гололёд, который ничем не посыпают. Но неужто так было всё плохо, ведь по городам и трассам работает почти 2 000 машин?

И это не значит, что на всё остальное машут рукой. Мол, к весне растает – всё уберут, только в порядке очереди. В центре и население больше, и трафик плотнее, чем в отдаленных местах. Само интервью с Виталием мы записывали около остановки на Мартемьянова – до сюда добрались только сейчас, но и точка не самая близкая.

Дело тут, пожалуй, в терпении и понимании работы коммунальных служб. Снега было много, а после город покрылся коркой льда – по щелчку пальца такой объем не уберёшь. Главное, что работа совершенствуется, а значит можно надеяться, что в следующий раз всё будет ещё оперативнее.

Автор: Буянов Владислав