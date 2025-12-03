По всему Кузбассу открываются визит-центры, где можно узнать информацию о новогодних мероприятиях. Что еще подготовили для жителей региона?

В Междуреченске визит-центр открыли в Выставочном зале. Юных гостей встречал Дед Мороз и Снегурочка со сладкими подарками. Также устроили концерт, хоровод, ребят услышали стихотворения и новогодние песни, поучаствовали в мастер-классе. Дети смастерили елочную игрушку — символ наступающего года.

В Киселевске визит-центр организовали в Краеведческом музее. Посетители смогли узнать о мероприятиях учреждений культуры и искусства, а также поучаствовать в мастер-классах, написать письмо Деду Морозу, посетить тематические выставки.

Участие в проекте «Цех чудес» стало отличной возможностью получить новый навык и почувствовать связь поколений, ведь традиция делать елочные игрушки своими руками – одна из самых теплых и семейных.

Автор: Дарья Шибаева