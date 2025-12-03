Наркомания и табакокурение. Два страшных явления, которым в Прокопьевске посвятили отдельный спектакль. В чем особенность постановки? Расскажем далее.

Социум‑спектакль «Иллюзия свободы» выстраивает необычное взаимодействие со зрителем: в нём минимум слов, а главный акцент сделан на пластичность актеров и фрагменты документальной хроники.

Постановка проводит тонкую грань между «супер хорошо» и «супер странно», показывая, как жизнь человека может превратиться в кошелёк для наркодилеров. А еще демонстрирует, как опасно халатное отношение к себе и своему здоровью.

Цель спектакля – побудить зрителей к глубоким размышлениям. Студенты Прокопьевского горнотехнического техникума продемонстрировали один из способов, как можно достучаться до уверенных в себе молодых людей. Через слово, через эмоции.

Автор: Дарья Шибаева