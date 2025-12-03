Следующий, 2026 год, как известно, по восточному календарю будет Годом красной огненной лошади. В Калтанском выставочном зале открылась новая выставка, посвященная главному новогоднему символу. Кто пригнал необычный «табун» в музей, расскажем в сюжете.

Вороные, гнедые, рыжие – каких только лошадей нет в витринах выставочного зала. Уникальный табун «пригнал» в Калтанский музей коллекционер из Новокузнецка. Тимофей Федотов начал заниматься поиском парнокопытных из металла, глины, стекла, дерева и других материалов более 20 лет назад. Сегодня в его коллекции насчитывается свыше 1600 экспонатов.

Оценить творческую деятельность коллекционера в выставочный зал пришли ветераны Калтанского округа, представители Движения Первых, работники культуры и образования. Горожане с интересом рассматривали каждый экспонат, заряжаясь позитивом и новогодним настроением.

Посмотреть на выставку «Мир лошадей» может каждый желающий. Экспозиция будет работать до 1 февраля 2026 года.

Автор: Екатерина Чеберяк