Кузбасские одиннадцатиклассники активно готовятся к сдаче Единого государственного экзамена. Но для того, чтобы получить допуск, нужно пройти испытания. Одно из них – итоговое сочинение. Подробности далее.

Учащимся необходимо получить за работу как минимум три балла из пяти возможных. Тогда они смогут пройти испытание и получить допуск к ЕГЭ. Писать в буквальном смысле историю своей судьбы школьники начали в 10 утра.

В Прокопьевске на выбор 11-классникам дали шесть тем. Две связаны с духовно-нравственным ориентиром в жизни человека. Другие посвящены семье, обществу, Отечеству, природе и культуре. Задача школьников — сформулировать и аргументировать собственную позицию, подкрепляя её примерами из произведений. Например, в 14-й школе работы выполнили 46 человек.

Результаты сочинения будут известны 16 декабря. Для тех, кто не смог присутствовать по уважительной причине или получил по его результатам «незачёт», есть резервные даты для пересдачи: 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Автор: Дарья Шибаева