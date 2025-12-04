Студенты и люди с ограниченными возможностями, ведущие активный образ жизни, объединились в Прокопьевске. Вместе приняли участие в спортивном празднике. Как это было? Смотрите далее.

В рамках мероприятия прошёл турнир по волейболу сидя «Кубок Жемчужины». В нем приняли участие четыре команды: сборная Кемеровского муниципального округа, ветераны СВО «Защитники Отечества», общественная организация инвалидов «Рубикон» и группа «Олимп» местного техникума.

По инициативе фонда «Защитники Отечества» в регионе сформировали команду параспортсменов. Тренирует ребят ветеран боевых действий в Афганистане Вадим Вахрамеев. Под его руководством команда побеждает в турнирах различного уровня.

В упорной борьбе третье место завоевала команда «Рубикон». Второе — сборная Кемеровского муниципального округа, уступив в финальном матче «Защитникам Отечества». Студенты вручили представителям групп рисунки с эмблемой солнца.

Автор: Дарья Шибаева