39 лет школа в селе Новороманово стояла без ремонта и вот, спустя почти полвека стены пахнут свежей краской, а удобные парты и новые технологии радуют глаза учеников. На открытии после капитального обновления побывала и наша съемочная группа.

Когда-то село Убиенное, а после Новороманово на берегу реки обходилась без школы. Местные занимались земледелием и скотоводством, но в начале 20 века всё-таки решили внедрить сюда образование. И вот это учреждение уже больше ста лет воспитывает сельских ребятишек. В местном музее даже сохранилась парта того времени. Сейчас, конечно, всё куда современнее.

Как бы всё новомодно сейчас не было в школе, в музее сотрудники бережно хранят историю села и учреждения – здесь и предметы быта, и документы, медали, грамоты. Недалеко от него расположилась столовая, где в этот день вкусным обедом накормили ребят из начальной школы – первый раз после капремонта.

Выше, на втором и третьем этаже – учебные и специализированные классы. Например, в этом кабинете ребят будут учить основам безопасности и защиты Родины – на перине манекен, а в кейсе набор конечностей, конечно, ненастоящих, а имитированных, чтобы почти на живом примере изучать первую помощь. В класс трудов закупили современный лазерный гравер – машина настолько точная, что даже такие мелкие фигуры получаются максимально детализированными. И полетать тут можно.

Можно собрать и дрон побольше, но это ещё предстоит узнать ребятишкам на уроках трудов. Обучать мастерству управления летательными аппаратами будут не только местных мальчиков и девочек, ведь в этой школе учатся дети и из села Верх-Тайменка, Большеямное, деревень Колбиха, Копылово, Митрофаново и поселка Речной.

Автор: Буянов Владислав