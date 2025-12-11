В годы специальной военной операции из Прокопьевска «за ленточку» уходили братья, сыновья, отцы и мужья. Накануне, в День Героев Отечества, близкие и родные погибших бойцов встретились в зале Краеведческого музея, чтобы открыть выставку «Позывной Кузбасс». О ней и о невыдуманных историях расскажут наши коллеги.

Слёзы на глазах и тихие всхлипывания – День Героев Отечества не столь праздник, сколько ещё один повод вспомнить подвиг своей кровинушки, своего родного бойца. Мамы, дочери, братья, сёстры, жёны – в этот день они бок о бок в зале музея, тоскуют, грустят, вспоминают. Поделиться формой своего сына Егора решила Ольга Глазырина – с пронзающей болью в груди она сжимает одно из немногих, что осталось после смерти сына.

Но Ольга такая не одна – поделились вещами своих близких и другие. Сейчас на выставке «Позывной Кузбасс» почти 600 предметов. Шевроны, что сняли с формы бойцов, говорят сами за себя: «Не отступать и не сдаваться», «За бога и за страну» и «Мама сказала надеть».

Ценнее всего, конечно, воспоминания и истории, что никакое время не сотрёт, ведь живут они в памяти близких. Так и закончили эту встречу – под рассказы об увлечениях погибших воинов, их характерах, письмах, под музыку, что они слушали, будучи ещё живыми.

Автор: Буянов Владислав