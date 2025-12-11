Харизматичный, решительный и компетентный — все это точно описывает лидеров крупных проектов. Свои проекты они представили на конкурсе управленцев. Что оценивали эксперты, и кто из участников приехал – смотрите в нашем сюжете.

Волонтерство для Дарьи Полтавченко не просто хобби, а часть ее жизни. Она уже 10 лет делает добрые дела и развивает свои коммуникативные качества. Новой точкой роста для нее стал конкурс «Прорыв».

На конкурсе работали три локации, на первой — команды представляли свои визитки. Одни были путешественниками, а другие звездочетами. На двух других точках спикеры читали лекции.

Сначала лидеры учатся управлять собой и только потом вместе с командой берутся за новые проекты.

Быть, а не казаться — с таким девизом завершили конкурсную встречу участники, спикеры и гости.

Автор: Марина Киселева