А в Прокопьевске новогоднее настроение дарят пассажирам общественного транспорта. Салоны автобусов и трамваев украшают мишурой, игрушками и снежинками. На некоторых маршрутах даже можно встретить Деда Мороза и Снегурочку. Подробности расскажем в сюжете.

Водители маршрутов прокопьевского филиала «Пассажиравтотранс» ежегодно наряжают свои машины, радуя пассажиров. И на этот раз женский экипаж рейса №104 не остался в стороне. Они с креативом подошли к украшению своего рабочего места, и в салоне засияли яркие огни, появились новогодние звезды и игрушки. В такой атмосфере и работать веселее, и пассажирам приятнее.

Опытный коллектив пятого маршрута — мастера не только в профессии, но и в искусстве. В своём транспортном средстве, с любовью называемом «синеньким», создали настоящую сказку на колёсах. В прошлом году в конкурсе предприятия на лучшее праздничное оформление экипаж занял первое место. А нынче решили удивить своих благодарных пассажиров ещё больше.

Если в прокопьевских автобусах только ожидается появление сказочного волшебника, то в городском электротранспорте уже встречают пассажиров Дед Мороз и Снегурочка. Сотрудники прокопьевского трамвая спешат подарить горожанам предновогоднее настроение.

Автор: Екатерина Чеберяк