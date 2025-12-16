В Новокузнецке отреставрировали здание, в котором выступал Высоцкий

В Новокузнецке в рамках комплексного проекта по благоустройству площади Побед ЕВРАЗ ЗСМК восстановил исторический облик здания профкома (первоначально завкома), в котором бывал известный бард и актер. Здание по адресу площадь Побед 8 построено в 1934 году, отмечено мемориальными досками Николаю Чернышеву (председатель профкома Кузнецкого металлургического комбината с 1939 по 1949 гг.) и Владимиру Высоцкому, который в феврале 1973 года посетил не только производственные цеха, но и редакцию газеты «Металлург», где выступал перед журналистами и работниками комбината.

В рамках проекта в здании комбинат провел полную замену остекления и штукатурного слоя. В архитектуру строения вернулся стальной серый цвет, который был у объекта изначально. Аналогичный цвет вернули порталу и входу в тоннель Кузнецкого металлургического комбината, выступающему частью городского туристического маршрута. Обновили и барельефы наград Кузнецкого металлургического комбината, а летом было отремонтировано асфальтобетонное покрытие по дороге к тоннелю.

Также на площади Побед в этом году произведена полная замена газона на площади более 7 тысяч кв. м., санитарная обрезка всех деревьев, кронирование и оформление пристволовых кругов.

Автор текста – Екатерина Попова.

Фото – Денис Рассохин.