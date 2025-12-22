Инспекторы вместе с главным новогодним персонажем поздравили детишек в Кузбасской областной детской клинической больнице с наступающим 2026 годом. А после заглянули к будущим мамам – и тоже с подарками. Как это было – узнаем в сюжете Владислава Буянова.

Отделение детской травматологии. Здесь свои будни и выходные проводят ребята, что однажды попали в неприятную ситуацию. Обыкновенную палаточную тишину в этот день развеял добрый голос Дедушки Мороза, что пришёл поздравить юных пациентов с Новым годом. Под носом густая борода, а в руках – испеченные одной из сотрудниц Госавтоинспекции сладкие подарки.

Свою травму Костя получил не в ДТП – ещё в сентябре упал с дерева и сломал руку в двух местах, а в этот день с мамой приехал на плановую операцию. Его отец уже четвёртый год на СВО. Желания в грядущий 2026 соответствующие.

Такие акции у Госавтоинспекции далеко не случайны – это не просто добрый жест, но и профилактика детского травматизма. Ведь они – цветы жизни. А цветы нужно беречь, их нужно предостерегать.

А этим прекрасным женщинам, что собрались в одном зале, ещё только предстоит рассказать своим детишкам о ПДД, ведь на свет они ещё не появились, но многие ждут этого в ближайшие дни. Среди них инспекторы с помощью лототрона разыграли детское кресло. Счастливым обладателем стала Дарья Хвастунова, водитель с 10-летним стажем!

Её маленькое чудо, кстати, появится на свет уже в ближайшую неделю. Будет это в 2025 или 2026 – одной судьбе известно. Главное, что это волшебство случится.

Автор: Буянов Владислав