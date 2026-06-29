Провести летние каникулы на природе, освоить туристические навыки и проверить себя на прочность. Такие возможности ребятам предлагает палаточный лагерь «Дружба» в Юргинском округе. Чем живёт лагерь в этом сезоне — в сюжете далее.

Вот уже третий год палаточный лагерь «Дружба» принимает ребят, которые хотят провести лето активно и с пользой. Еще недавно он был законсервирован, но сегодня снова работает и развивается.

В этом сезоне здесь планируют открыть кинотеатр на месте пустующего здания.

Пятиразовое питание, комфортные условия и насыщенная программа уже сделали «Дружбу» местом, куда многие ребята возвращаются каждое лето.