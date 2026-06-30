Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина в федеральный проект «Жилье» внесены изменения, направленные на повышение прозрачности и финансовой безопасности индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Теперь при строительстве частного дома можно использовать механизм «эскроу». Это специальный счет, на котором безопасно хранятся деньги заказчика.

Как работает эскроу-счет в ИЖС:

Заказчик вносит полную стоимость строительства или первый взнос на специальный эскроу-счет, открытый в банке. Деньги находятся на этом счете, но недоступны подрядчику до окончания работ.

Подрядчик начинает строительство за счет собственных или кредитных средств, понимая, что получит оплату только после сдачи объекта.

Банк выступает независимым гарантом: он контролирует этапы строительства и блокирует снятие средств до подписания акта приемки.

Заказчик принимает работу и дает свое согласие на разблокировку средств. Только после этого деньги перечисляются подрядчику.

Ключевые преимущества для граждан:

Гарантия сохранности средств — в случае срыва сроков, банкротства подрядчика или некачественного выполнения работ заказчик получает все свои деньги обратно в полном объеме.

Снижение рисков — механизм защищает как заказчика (от недоделок), так и добросовестного подрядчика (от необоснованных задержек оплаты).