Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Основное внимание было уделено стабильному снабжению регионов, контролю цен и бесперебойным поставкам для населения, экономики и агропромышленного комплекса.

Глава государства подчеркнул, что для стабилизации ситуации принимаются системные меры.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – заявил Владимир Путин.

По словам Президента, на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные запасы топлива объемом 1,7 млн тонн, а резервы бензина практически соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка временно запрещен экспорт бензина и авиакеросина, также рассматриваются дополнительные меры по регулированию экспорта дизельного топлива.

Владимир Путин отметил, что необходимо не только увеличивать объемы производства, но и обеспечивать экономически обоснованные цены на топливо.

«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — подчеркнул глава государства.

Для оперативного мониторинга ситуации Правительством России создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Отдельное внимание уделено обеспечению предприятий агропромышленного комплекса, чтобы сезонные поставки топлива проходили в полном объеме и без сбоев.

Комплекс принимаемых мер направлен на устойчивую работу внутреннего топливного рынка и долгосрочное обеспечение регионов необходимыми ресурсами.