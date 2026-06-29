Анатолий Кобылин из Кузбасса стал полуфиналистом VI всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Начальник отдела административно-хозяйственной деятельности и материального обеспечения Управления ЗАГС Кузбасса Анатолий Кобылин успешно прошел два дистанционных отборочных этапа и стал одним из 300 полуфиналистов, которые представляют на этом престижном профессиональном состязании 64 региона России.

«Конкурс дает уникальную возможность выйти за рамки повседневной рутины, проверить силы на новом уровне и получить обратную связь от экспертов отрасли. Это поможет точнее сфокусироваться на решении задач на пользу жителям и региону», – отмечает Анатолий Кобылин.

Анатолий – выпускник КузГТУ имени Т.Горбачева по специальности промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель. Его общий трудовой стаж – 19 лет, из которых почти 10 лет были связаны с муниципальной службой. Анатолий отвечал за вопросы формирования облика города, был замруководителя управления городского развития администрации города Кемерово. Координировал создание и реализацию проектов по строительству общественных пространств, включая новые достопримечательности города и региона: Московскую площадь, набережную реки Томи и реки Искитимки, Мемориал воину‑освободителю в Кемерове (точная копия берлинского монумента в Трептов‑парке, посвящённая подвигу уроженца Кузбасса Николая Масалова), капитальный ремонт мостов и путепроводов.

Анатолий активно занимается общественной деятельностью, является членом регсообщества «Эльбрус» в Кузбассе (Клуба лидеров Кузбасса). В 2026 году регсообщество признано лучшим и удостоено диплома I степени премии «Лидеры России. Признание» в номинации «Активное региональное сообщество». Награждение состоялось на Форуме интеллектуального служения клуба «Эльбрус» в Подмосковье (в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей»).

Третий дистанционный отборочный этап конкурса «Лидеры строительной отрасли» пройдет с 22 июня по 15 июля 2026 года. Полуфиналисты примут участие в масштабной образовательной программе, а также получат практические задания, направленные на разработку и защиту проектов по развитию строительной отрасли и смежных направлений. Всего заявки на этот сезон конкурса подавали 48 тысячи 283 человека.