В поликлиниках Кемеровской области внедряется федеральный стандарт обслуживания.

Первыми к этой работе приступили поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой и поликлиника № 1 больницы № 11 в Кемерове. Здесь уже созданы рабочие группы, которые будут разбирать все, что сегодня вызывает неудобства у пациентов: от записи на прием к врачам и навигации до общения с медицинским персоналом.

«Помогают нашим врачам и руководителям поликлиник специалисты Сибирского государственного медицинского университета. Они уже провели аудит работы учреждений и вместе с коллективами определили, что нужно изменить в первую очередь. Поставил задачу – меньше лишних сложностей, больше внимания к человеку и качественной медицинской помощи», – написал Илья Середюк в соцсетях.

Данная работа проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Илья Середюк/МАКС