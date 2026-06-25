По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка проведена большая подготовительная работа по комплексному обследованию акушерского отделения №3, который входит в состав Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова. Важно выполнить ремонт качественно и оперативно.

На объекте состоялся выездной штаб под руководством министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова. Сотрудники Министерства здравоохранения Кузбасса, руководители НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова, областные внештатные специалисты и представители акушерского отделения №3 обсудили нюансы, которые необходимо учесть при выполнении работ.

«На сегодняшний день проведены инженерные изыскания, состоялись конкурсные процедуры, определен подрядчик. Приоритет — создать не просто комфортные, а безопасные условия для женщин и новорожденных. Каждый этап ремонта будет находиться на личном контроле Министерства здравоохранения Кузбасса, мы будем регулярно, каждую неделю, выезжать на объект»,- отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Подрядчик освобождает помещения от мебели и медицинского оборудования, начались демонтажные работы. Акушерский стационар расположен в четырехэтажном здании 1980 года постройки общей площадью 4 144,4 кв. м. Основная цель — приведение медицинского учреждения в соответствие с критериями второго уровня оказания медицинской помощи.

«Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных. На первом этаже акушерского отделения будет оборудован инфекционный блок с отдельным входом, что позволит исключить пересечение потоков пациентов. Это одна из ключевых мер, направленных на сохранение здоровья матерей и детей», – рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Иванова.

В родильных залах обновят вентиляцию и инженерные сети. В палатах, предоперационных, родильных залах и санитарных комнатах заменят двери и частично оконные блоки, обновят напольное покрытие, проведут косметический ремонт стен и потолков.