Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении государственных наград двум жителям Кемеровской области.

Начальник пожарного поезда на станции Топки кузбасского отряда ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге Денис Шачнев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достойные трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Мастер дорожный на станции Трудармейская Прокопьевской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Александр Беллер награжден медалью «За развитие железных дорог» за заслуги в области железнодорожного транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: Kremlin.ru