Во время рабочей поездки в Кузбасс полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор кемеровской области Илья Середюк оценили реализацию крупных инвестиционных проектов в Шерегеше.

«Его развитие имеет стратегическое значение для всей Сибири. Проект способен стать драйвером роста туристической отрасли макрорегиона: он откроет новые возможности для привлечения инвестиций, позволит создать дополнительные рабочие места и повысит привлекательность сибирских территорий для путешественников со всей страны», — подчеркнул Анатолий Серышев.

Полпред и губернатор приняли участие в торжественной надвижке плиты на стройплощадке первой гостиницы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) «Алтын Шор».

«Мы активно привлекаем федеральные средства по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», а также частные инвестиции. В созданной в 2025 году особой экономической зоне «Горная Шория» уже работают три резидента с проектами на 66 млрд рублей. Уверен, благодаря продолжению системного взаимодействия с федеральным центром, поддержке со стороны Президента, мы сможем превратить Шерегеш в круглогодичный курорт федерального значения, сделать его важным элементом всей несырьевой экономики Кузбасса», — отметил губернатор Илья Середюк.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, помимо этого, Анатолий Серышев и Илья Середюк осмотрели инвестпроекты сектора Е. Здесь существенно расширился номерной фонд, появилась современная освещенная дорога. В планах на 2026 год – введение в эксплуатацию еще 178 номеров и завершение реконструкции ресторана на 350 посадочных мест.

Фото: Администрация правительства Кузбасса