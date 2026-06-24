Приём посетителей в Заводском и Ленинском районах города Кемерово теперь осуществляться не будет. Доступные для граждан офисы будут функционировать в Центральном и Кировском районах.

Сейчас граждане могут обращаться за консультацией в клиентские службы по кемеровским адресам: ул. Дзержинского, 4а; 40 лет Октября, 17г, а с 20 июля приём начнётся в офисе на пр. Ленина, 80а.

Работа по старым адресам проводиться не будет.

Также получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01, в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу на территории региона. Подать заявление на многие пособия и выплаты можно в личном кабинете на портале госуслуг.

«Доступность государственной поддержки граждан сохраняется в полном объёме. Сегодня значительная часть услуг Социального фонда оказывается дистанционно – через личный кабинет на портале госуслуг. Многие выплаты назначаются проактивно, без заявлений и личного обращения в клиентскую службу – сведения предоставляются в региональное Отделение СФР в рамках межведомственного взаимодействия», – подчеркнула управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Актуальные адреса клиентских служб размещены на региональной странице сайта СФР.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«Mакс»

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

«Телеграм»