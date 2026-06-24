Поддержка участников СВО и членов их семей было и остается приоритетным направлением в центре «Мой бизнес» – комплексный проект «Бизнес для СВОих» позволяет ветеранам получать консультации, развивать компетенции и открывать собственное дело.

Работу организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Обратиться за поддержкой в «Мой бизнес можно на любом этапе: от бизнес-идеи до развития и масштабирования уже действующего проекта. Специалисты центра проведут обучающие программы, помогут найти наставника в нужной сфере, разработать бизнес-план и план маркетингового сопровождения, проконсультируют по мерам финансовой поддержки, вопросам открытия бизнеса и юридического характера.

Работа по поддержке ветеранов ведется системно: центр «Мой бизнес» активно взаимодействует с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе.

Только за текущий год поддержку в «Моем бизнесе» получили более 80 ветеранов и членов их семей, 20 из них уже открыли свое дело. Всего с 2025 года в центр обратились почти 200 участников СВО.

Одним из ключевых событий проекта «Бизнес для СВОих» стала программа «Бизнес для СВОих», охватившая 9 территорий Кузбасса и 96 ветеранов. В течение трех недель для участников: встречи к эспертами, бизнес-визиты на действующие предприятия, консультации, наставники, а также гранты на развитие бизнеса.

Одним из участников этой программы стал Денис Лавренов. С помощью центра «Мой бизнес» прошел обучение, посетил действующий бизнес, открыл собственное дело и получил финансы на развитие.

«Центр «Мой бизнес» вносит огромный вклад в предпринимательство, объединяя множество начинающих и действующих предпринимателей. Опыт и финансовая поддержка – это дефицит для каждого, а специалисты центра «Мой бизнес» дают больше – время, которое можно сэкономить используя их инструменты», – рассказал Денис.

Сегодня ветеран занимается переоборудованием морских контейнеров от 15 до 30 кв. метров под временное жилье для погорельцев, мастерские, склады, фотостудии, комнаты дополненной реальности, бытовки и многое другое. Развивает также другое направление – организует квест «В поиске сокровищ» для ребят от 6 лет.

В будущем Денис планирует открыть филиалы по всей Сибири и выйти на международный рынок.