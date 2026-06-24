Сразу в три медицинские организации Кузбасса поступило высокотехнологичное медицинское оборудование. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Так, в Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров и междуреченскую городскую больницу оборудование поступило по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Что касается новокузнецкой горбольницы №29, то медицинская техника в это учреждение закуплена по решению губернатора Кузбасса.

«Мы последовательно оснащаем лечебные учреждения Кузбасса самым современным оборудованием. На этот этап из федерального и областного бюджетов направлено почти 195 млн рублей. Поступившая техника поможет врачам оперативнее устанавливать диагнозы, проводить углубленные исследования и оказывать качественную помощь, в том числе пациентам с тяжелыми заболеваниями. Продолжим планомерно обновлять материально-техническую базу регионального здравоохранения», — отметил губернатор Илья Середюк.

Аппараты МСКТ и МРТ поступили в Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров. Высокопроизводительный МСКТ предназначен для проведения исследований головного мозга и суставов, органов брюшной полости, легких и сердца. Высокоточный МРТ-аппарат оснащен сканером, который автоматически настраивается под биометрические данные пациента перед каждой процедурой.

В Центр здоровья междуреченской больницы поступили два современных биоимпедансметра InBody.

В числе поступившей техники в новокузнецкую горбольницу №29 — стационарные концентраторы кислорода, вакуумная аспирационная хирургическая система и 2 функциональные кровати с электроприводом.

Фото: Илья Середюк/МАКС