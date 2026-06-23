Во время рабочей поездки по Кузбассу полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор кузбасса Илья Середюк проверили ход реализации ключевых инвестиционных, инфраструктурных и образовательных проектов региона.

Отдельное внимание было уделено строительству «Школы 21» — школы программирования, которая предоставит возможность молодым кузбассовцам получить бесплатное образование в области информационных технологий.

В здании кампуса общей площадью около восьми тысяч квадратных метров разместятся школа на 200 мест, общежитие на 100 мест, а также офисы Кузбасской школы управления и Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс – Донбасс».

Помимо этого, полпред проверил работы по капитальному ремонту средней школы № 10 – уже первого сентября она должна принять 650 детей. В здании полностью заменили инженерные системы, кровлю, окна и фасад.

«Мы системно обновляем образовательную инфраструктуру региона. С 2019 года в Кузбассе построено 14 и капитально отремонтировано 62 школы, на эти цели направлено более 32 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Помимо нацпроекта, модернизируем образовательные учреждения по региональной программе «Моя новая школа». Она позволяет комплексно обновлять здания от крыши до подвала, полностью менять оснащение и благоустраивать территории. В этом году завершаем строительство трех новых школ», — рассказал губернатор Илья Середюк.

Кроме того, Анатолий Серышев и Илья Середюк посетили строящийся мемориальный комплекс с памятником великому князю Александру Невскому. Вдоль реки Искитимка завершается реконструкция улицы Мичурина и строительство пешеходного моста.

Работы на всех объектах, по словам подрядчиков, ведутся по графику или даже с опережением плана.

Фото: Константин Полюцкий