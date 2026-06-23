Владимир Землинский посвятил жизнь военной службе и участвовал в спецоперации с самых первых дней. Он закончил кадетский корпус МВД, а потом поступил в военное училище. Затем оправился в зону специальной военной операции.

«Я побывал кроме ДНР почти везде. Проезжал через Херсонскую область, в Запорожской области выполнял задачи, в Луганской народной Республике», – рассказывает Владимир.

Сегодня кемеровчанин Владимир Землинский меняет формат своей деятельности, чтобы применять накопленный опыт на благо родного региона.

Он проходит обучение по программе «СВОи Герои. КуZбасс», реализуемой при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Его наставник — глава Кемеровского муниципального округа Дмитрий Павлов.

«Программа обучения очень насыщенная, состоит из четырех модулей. Каждый посвящен определенному разделу. Между очными занятиями проходят стажировки. Первая цель – получить окончательное назначение, освоиться и быть полезным. А в перспективе – продолжить расти», – делится планами участник программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Помимо этого, Владимир Землинский активно включился в общественную жизнь региона, став участником форумов «Сила Гор. Шерегеш» и «Родные святыни».