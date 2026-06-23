20 июня в России началась приемная кампания в высшие учебные заведения, колледжи и техникумы. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и порядка 880 тысяч – по программам среднего профессионального образования.

«Приемная кампания – важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В Кузбассе приемную кампанию проводят 18 вузов и 55 техникумов и колледжей. На 2026/2027 учебный год предусмотрено более 8 тысяч бюджетных мест в организациях высшего образования и свыше 18 тысяч – в учреждениях среднего профессионального образования.

Подать документы в университеты можно несколькими способами: через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте. Для удобства абитуриентов на портале также работает сервис «Подбор вуза», который помогает выбрать образовательную организацию и направление подготовки, а также сравнить проходные баллы прошлых лет.

Для участников специальной военной операции и их детей предусмотрена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

Особое внимание уделено целевому обучению. В этом году для вузов по всей стране выделено более 83 тысяч целевых мест, большинство из которых приходится на направления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогики. Ознакомиться с предложениями работодателей можно на портале «Работа в России».

Одним из ключевых инструментов подготовки востребованных кадров остается федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В Кузбассе действуют 12 образовательных кластеров, где обучение строится в тесном сотрудничестве с предприятиями региона, а выпускники получают практические навыки и возможность дальнейшего трудоустройства.

Еще одно нововведение приемной кампании — «дни тишины». 3 и 7 августа, в дни публикации приказов о зачислении, абитуриенты не смогут изменять или отзывать поданные заявления. Такая мера позволит сохранить бюджетные места и сделать процедуру зачисления более прозрачной.

Получить консультацию по вопросам поступления можно в Едином контакт-центре приемной кампании по телефону 8 (800) 444-51-15 или по электронной почте priem@minobrnauki.gov.ru. Горячая линия работает круглосуточно.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ