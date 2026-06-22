Интернет-энциклопедия РУВИКИ приурочила к 22 июня, Дню памяти и скорби, старт масштабной просветительской инициативы. «Летопись утрат» – это систематизированное собрание фактов, документов и фотографий, рассказывающих о политике истребления советских людей, которую проводили гитлеровцы и их сообщники на занятых территориях.

Под геноцидом в проекте понимается комплекс целенаправленных действий: массовые казни, истязания, принудительные депортации, насильственное разделение семей, а также создание невыносимых условий существования, обрекавших людей на гибель. В фокусе – не только военнопленные, но и мирное население СССР, уничтожавшееся по национальному, этническому и расовому признакам.

На сегодняшний день в рамках проекта собрано свыше 400 энциклопедических статей. Они охватывают ключевые аспекты оккупационной политики: сеть концлагерей, карательные рейды, отдельные эпизоды зверств и, в частности, ужасы блокадного Ленинграда. Значительное место отведено послевоенным расследованиям – как советским трибуналам, так и современным судебным процессам в России, где дается правовая оценка действиям нацистов.

Важно, что с 2020 года региональные суды РФ признали преступления оккупантов геноцидом советского народа. На федеральном уровне закреплен статус жертв, законодательно утверждены механизмы увековечивания их памяти и введена ответственность за оправдание или отрицание этих исторических фактов.

Руководитель РУВИКИ Владимир Медейко подчеркнул: главная задача «Летописи утрат» – сохранить документальную правду и сделать ее доступной каждому в ясном, структурированном и научно выверенном формате.

Для навигации по материалам на портале предусмотрен географический фильтр – по республикам бывшего СССР, оказавшимся под оккупацией: РСФСР, Белоруссия, Украина, Прибалтика, Молдавия, Карело-Финская ССР. Все публикации проходят обязательное рецензирование специалистами Российской академии наук. В планах – пополнение архива новыми статьями и рассекреченными документами.

«Летопись утрат» органично продолжает линию военно-исторических проектов РУВИКИ. Ранее энциклопедия уже представила интерактивную карту «Линия Победы», где пользователи могут в динамике отслеживать перемещение фронта, изучать ход ключевых сражений и знакомиться с подробными материалами о каждом этапе войны.