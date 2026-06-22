21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, жители региона провели акцию, зажгли десятки тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

В рамках этой акции «Единая Россия» организовала мероприятие «Огненные картины войны». В Кемерове волонтеры выложили из огоньков звезду и написали «КуZбасс помнит». Символы памяти также зажглись в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Прокопьевске. В Новокузнецке создали картину, на которой изображены солдат Победы и современный российский военнослужащий.