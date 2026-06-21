В Кемеровском районе, недалеко от деревни Старая Балахонка от укуса гадюки пострадал 45-летний житель. Ещё один случай с участием 12-летнего мальчика зафиксировали в Новокузнецком районе. Состояние подростка средней степени тяжести, как оценивают врачи. Об этом сообщили специалисты Кузбасского Центра медицины катастроф.

Чтобы обезопасить себя от ядовитой рептилии, рекомендуется надевать в лес высокие резиновые сапоги и брюки из толстой ткани. Прежде чем вы решите сесть на траву, поваленное дерево или зайти в густые заросли, проверьте местность длинной палкой. Если же встреча со змеёй всё же состоялась, не делайте резких движений и не пытайтесь её прогнать, лучше медленно отойдите на безопасное расстояние.