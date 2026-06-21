Следователи отдела МВД России по городу Киселёвску завершили расследование уголовного дела по статье «Кража».

В мае 2026 года 36-летний местный житель пробрался на территорию частного дома 71-летнего мужчины и похитил металлическую вагонетку, банную печь и бак на общую сумму более 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска определили и задержали обвиняемого, который, как показало следствие, знал о находящихся на территории дома потерпевшего металлических предметах и заранее спланировал их похищение. Для этого он нанял кран-манипулятор и заверил его водителя в том, что имущество принадлежит злоумышленнику.

Вагонетку, печь и металлический бак преступник продал за 6 000 рублей. Теперь против него возбужденно уголовное дело, которое уже направили в суд. По предъявляемым обвинениям кузбассовец может получить до 5 лет лишения свободы.