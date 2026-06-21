По словам руководителя региона, сейчас в Кузбассе трудится 50 тысяч медицинских работников. Все они делают медицину доступной даже для жителей отдалённых территорий. Так, в 2025 году после капремонта открылись более 30 медучреждений в крупных городах, 48 новых ФАПов и амбулаторий в малых населённых пунктах. В этом году планируется открыть ещё шесть новых учреждений.

В регионе развивается телемедицина. В прошлом году специалисты провели около 12 тысяч консультаций, за первые три месяца 2026 года эта цифра уже выросла в разы – врачи провели более 54 тысяч дистанционных встреч с пациентами.

Оперативно оказать помощь и спасти жизнь кузбассовцев помогает санавиация. В прошлом году благодаря такому способу перемещения медиков и транспортировки пациентов удалось вовремя помочь 160 жителям и гостям региона.

Создать комфортные условия работы для специалистов помогают программы государственной поддержки: за прошлый год 118 специалистов усилили систему здравоохранения региона по программе «Земский доктор (фельдшер)», ещё 173 трудоустроились по программе «Дефицитные специальности».