Ночью в областной столице начались работы по модернизации трамвайного маршрута №10. До 2030 года на этой линии не только заменят рельсы и обновят контактную сеть. Также, по словам главы региона Ильи Середюка, будет увеличено количество тяговых подстанций – с трех до пяти. Власти постараются минимизировать связанные с реконструкцией транспортные неудобства.

«Поставил задачу руководству города – на время ремонта усилить перевозки пассажиров другими видами транспорта, чтобы людям было удобнее и проще добираться на работу и домой. Подобный опыт у города есть», – подчеркнул Илья Середюк, подводя итоги уходящей недели.

Специалисты ожидают, что после завершения всех работ время «десятки» в пути сократится на 23 минут, то есть от одной конечной остановки до другой можно будет доехать всего за 40 минут.