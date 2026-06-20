Инициатором создания временной рабочей группы по научно‑технологическому обеспечению агропромышленного комплекса выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.



Основной задачей рабочей группы является выработка предложений по продвижению разработок сибирских аграрных научных центров. Приоритетное внимание уделяется сферам семеноводства и селекции: это важно для обеспечения продовольственной безопасности Сибири и страны в целом.

В заседании приняли участие руководители аграрных научных центров, профильных министерств регионов Сибири, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и сельхозпроизводители. Обсудили итоги выполнения научных исследований в области селекции и семеноводства, предложения по формированию региональных программ селекционной работы, исполнение решений предыдущих заседаний по закладке демонстрационных посевов, а также подготовку к Всероссийскому Дню поля и другие актуальные вопросы.

Отдельное внимание было уделено роли вузов СФО в развитии АПК. Отмечено, что университеты ведут масштабную исследовательскую работу в интересах агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, а также готовят востребованные кадры, в том числе для научных организаций. Предложено включить специалистов аграрных вузов в состав рабочей группы.

Детально обсудить вопросы исследовательской деятельности вузов и актуальные проблемы подготовки кадров планируется на расширенном заседании с участием представителей Министерства сельского хозяйства и Министерства науки и высшего образования РФ, которое запланировано на осень текущего года.

Участники подчеркнули, что внедрение научных результатов в аграрном секторе и поддержка научно‑технической деятельности в субъектах Федерации округа, в первую очередь, направлены на обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня самообеспечения регионов основными продуктами.

Особое внимание было уделено необходимости завершения работы по наполнению актуальными данными информационного ресурса в области семеноводства и селекции на базе действующей платформы «Большая Сибирь», созданной Межрегиональной ассоциацией «Сибирское cоглашение» при поддержке полномочного представителя президента России в СФО. Планируется, что ресурс будет запущен в июле текущего года. По мнению экспертов это будет способствовать широкому представлению и продвижению научных разработок сибирских аграрных научных центров. Обозначенные приоритеты найдут отражение в важнейшем ежегодном аграрном событии – Всероссийском Дне поля 2026, который в этом году пройдет в крупнейшем агропромышленном регионе СФО — Алтайском крае.

В состав делегации от Кузбасса войдут фермеры, руководители сельскохозяйственных организаций, представители отраслевых органов власти. Они примут участие в панельных дискуссиях, конференциях, семинарах, получат консультации и научно-практические рекомендации от ученых.

Мероприятие станет площадкой для демонстрации современной сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений и удобрений, новейших селекционных достижений, инновационных агротехнологий и методов землепользования, а также обмена опытом между учеными, аграриями и представителями власти.



Также полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Светланой Рягузовой. Обсуждались результаты работы ведомства по реализации приоритетных задач в сфере земли, недвижимости и пространственных данных в рамках исполнения поручений президента РФ. Стороны уделили особое внимание теме цифровизации процессов. Полномочный представитель сделал акцент на важности обеспечения защиты недвижимости от мошеннических действий.

«Недвижимость для людей – это основа стабильности, дом – это семья, дети. Поэтому ключевая задача органов власти – обеспечить удобство, безопасность и прозрачность оформления объектов в собственность. Вижу, что Росреестр работает в этом направлении и в Новосибирской области, и в других регионах Сибири. Прошу не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться к тем целям, которые обозначил глава государства», – сказал Анатолий Серышев.

Фото: официальный сайт АПК