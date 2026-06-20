Губернатор Кузбасса возглавил выездную межведомственную комиссию по координации оказания социальной поддержки участникам СВО, которая работала в Новокузнецке.

«Выездные приемы позволяют нам быть в постоянном контакте с героями и их семьями, оперативно решать возникающие проблемы. А для меня это еще и возможность оценить, насколько эффективно работает система поддержки в территориях, есть ли должный уровень слаженности и мотивации всех ее участников», – подчеркнул Илья Середюк.

Всего к комиссии в Новокузнецке обратились 109 человек, у которых были вопросы по оформлению удостоверений ветеранов боевых действий, социальной поддержке, медицинскому сопровождению, реабилитации, льготам для детей и др. Также глава региона встретился с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества». Середюк поблагодарил их за профессионализм и преданность делу.

Фото: официальный сайт АПК