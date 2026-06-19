Более 250 жителей Крапивинского муниципального округа посетили Сельский финансовый фестиваль, который прошел в пгт Зеленогорский.

Мероприятие проводилось уже в шестой раз. Это федеральный проект, приуроченный ко всероссийской просветительской эстафете НИФИ Минфина России «Мои финансы». Также он входит в крупный региональный проект «Повышение доступности государственных и финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов».

Финансовый фестиваль – это семейный проект, который проходит в формате праздника. В Кузбассе он впервые состоялся в 2021 году в Топкинском муниципальном округе. Его основная задача – обеспечить равный доступ кузбассовцев к финансовым знаниям, независимо от места проживания, научить пользоваться финансовыми инструментами. Тематика фестиваля разнообразная: кибермошенничество, цифровой рубль, программа долгосрочных сбережений, бюро кредитных историй и т.д.

«Сельский финансовый фестиваль уже в шестой раз объединяет жителей нашего региона, и с каждым годом мы видим устойчивый интерес к нему – только в этом году площадки посетили более 250 человек. Для нас важно, чтобы качественные финансовые знания были доступны каждому кузбассовцу, независимо от места проживания. Ведь это не просто праздник, а реальная возможность научиться защищать свои сбережения, разбираться в новых инструментах и принимать взвешенные финансовые решения. Мы рады, что фестиваль приносит конкретную пользу», – отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Участники фестиваля – это представители разных поколений: молодежь, пенсионеры, школьники и взрослое население.

На этот раз было организовано семь образовательных площадок, на которых прошло 22 просветительских мероприятия в форматах лекций и бесед, деловых игр, интерактивов и квизов, также работал консультационный центр.

Организаторы подчеркивают, что на фестивале работали не только региональные эксперты, но и эксперты федерального уровня. Так, заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности, доктор экономических наук, профессор Ирина Маслова провела беседы со взрослым населением на тему рационального потребления и почему это важно в настоящее время. А старший методист Центра «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования», к.ф.н., эксперт Центра финансовой грамотности г. Москва Ольга Андреева провела мастер-класс с педагогами социально-реабилитационных центров Кузбасса, где поделилась методами обучения финансовой грамотности трудных подростков.

Была на мероприятии и прикладная составляющая: любой желающий мог посетить творческую мастерскую и изготовить поделку. Для детей и молодежи работал «Финансовый кинотеатр» и игровые зоны. Самые активные участники получали «валюту фестиваля», которую могли обменять на ценные призы и подарки.

«Сельский финансовый фестиваль — это не просто просветительское событие, а важный вклад в развитие финансовой культуры в Кузбассе. Уже сегодня мы системно работаем над повышением финансовой грамотности: проводим уроки для школьников, запускаем образовательные курсы для взрослых, развиваем доступ к достоверной информации через различные ресурсы, а также расширяем удобные и безопасные финансовые сервисы в сельской местности. Наша общая задача — чтобы люди не только лучше ориентировались в финансовых вопросах, но и были защищены от мошенников», — отметила заместитель управляющего Отделением Кемерово Банка России Татьяна Толкмит.

Сельский финансовый фестиваль проходит в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. В 2025 году он проходил для жителей Гурьевского муниципального округа. Тогда в нем приняли участие порядка 300 человек.