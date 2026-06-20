Выставка «Искусство впечатлений. Импрессионизм» организуют в рамках нацпроекта «Семья». Сотрудники санкт-петербургского Пушкинского музея привезли в столицу Кузбасса полотна мастеров, стоявших у истоков имрперссионизма. В экспозиции будут представлены работы Поля Сезанна, Гюстава Курбе, Камиля Писарро и других художников. Также кузбассовцы смогут увидеть картины отечественных последователей импрессионизма, таких как Александр Куприн, Валерий Пименов, Павел Соколов-Скаль и др.



23 июня выставку «Искусство впечатлений. Импрессионизм» откроют в музее ИЗО Кузбасса. Она будет работать до 23 августа. Выставочный проект проедет по шести городам Сибири по инициативе полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

Фото: официальный сайт АПК





