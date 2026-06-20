«День сибирского купечества» в Мариинске проведут уже в шестой раз. Организаторы обещают, что 10-11 июля город станет машиной времени, которая перенесет гостей в эпоху купеческой Сибири.

В первый день пройдет форум «Деловые и предприимчивые» с мастер-классами для юных предпринимателей, встречами с экспертами из Москвы и Кемерова и с инфотуром для туроператоров. Для любителей физической активности чемпион мира Антон Анасен проведет занятия по гиревому спорту. Центральным событием станет Променад по улице Ленина с иммерсивными спектаклями, салонами, театральными балаганами, уличными музыкантами и историческими квестами. Завершат день сарафанная вечеринка, огненное шоу и выступление барабанщиков в парке им. А.В. Суворова



11 июля организаторы порадуют гостей фестиваля карнавальным шествием и большой Купеческой ярмаркой. Также пройдет турнир гиревиков «Битва титанов» с участием сильнейших спортсменов из Кузбасса, Новосибирска, Омска, Томска и Красноярского края. Вечернюю программу откроет розыгрыш «Монеты удачи». Также запланированы выступление кавер-группы и фейерверк салютом.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Фото: официальный сайт АПК