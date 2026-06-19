Информация о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2026 года, появившаяся в ряде СМИ и социальных сетей, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

В ведомстве пояснили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. При этом уровень изменения платы за коммунальные услуги не превысит показатели, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации.

В ФАС подчеркнули, что работа по контролю за тарифным регулированием ведется на постоянной основе, а распространяемая информация о повышении тарифов с 1 июля не имеет под собой оснований.